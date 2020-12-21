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Снег на Рождество и почти всю неделю. Погода в Могилеве в ближайшие дни

21.12.2020 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта короткая рабочая неделя в Могилеве будет снежной, как и 3-дневные выходные — такой предварительный прогноз дает pogoda.by. Температура воздуха сохранится на уровне прошедшей недели: будет не холоднее -5 °С и не выше нуля.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сегодня, 21 декабря, будет облачно и туманно, около 0…-2 °С.

Во вторник прогнозируют усиление ветра и до -4 °С, хотя большую часть дня будет около нуля. Утром и днем возможны снегопады и даже метель.

В среду, 23 декабря, погода будет не для прогулок: сильный порывистый ветер, снегопад и метель. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-4 °С.

В четверг ветер утихнет, но будет по-прежнему облачно, ожидаются снегопады, и снег будет мокрым — термометр покажет 0 °C.

В пятницу, 25 декабря, когда католики будут праздновать Рождество, весь день будет падать снег. При этом будет практически безветренно. Температура воздуха составит 0…-2 °С.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Последние выходные этого декабря также обещают быть снежными.
 
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