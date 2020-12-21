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Снег на Рождество и почти всю неделю. Погода в Могилеве в ближайшие дни
21.12.2020 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эта короткая рабочая неделя в Могилеве будет снежной, как и 3-дневные выходные — такой
Сегодня, 21 декабря, будет облачно и туманно, около 0…-2 °С.
Во вторник прогнозируют усиление ветра и до -4 °С, хотя большую часть дня будет около нуля. Утром и днем возможны снегопады и даже метель.
В среду, 23 декабря, погода будет не для прогулок: сильный порывистый ветер, снегопад и метель. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-4 °С.
В четверг ветер утихнет, но будет по-прежнему облачно, ожидаются снегопады, и снег будет мокрым — термометр покажет 0 °C.
В пятницу, 25 декабря, когда католики будут праздновать Рождество, весь день будет падать снег. При этом будет практически безветренно. Температура воздуха составит 0…-2 °С.
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Последние выходные этого декабря также обещают быть снежными.
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