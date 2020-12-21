На воскресной акции в Беларуси задержали более 150 человек

В ходе протестной акции в воскресенье 20 декабря в Минске задержали 152 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники заявляют, что некоторые задержанные были почти сразу отпущены.

По официальным данным ГУВД Мингорисполкома, в столице арестованы около 100 человек.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны», - говорится к сообщении ведомства.

Столичное ГУВД заявило, что силовики продолжают искать граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. Поданным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.

Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.