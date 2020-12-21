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На воскресной акции в Беларуси задержали более 150 человек
21.12.2020 09:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В ходе протестной акции в воскресенье 20 декабря в Минске задержали 152 человека. Об этом
Правозащитники заявляют, что некоторые задержанные были почти сразу отпущены.
По официальным данным ГУВД Мингорисполкома, в столице
«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны», - говорится к сообщении ведомства.
Столичное ГУВД заявило, что силовики продолжают искать граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. Поданным ЦИК, Александр Лукашенко
Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков
За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.
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В ходе протестной акции в воскресенье 20 декабря в Минске задержали 152 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
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