ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На воскресной акции в Беларуси задержали более 150 человек

21.12.2020 09:57 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В ходе протестной акции в воскресенье 20 декабря в Минске задержали 152 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники заявляют, что некоторые задержанные были почти сразу отпущены.

По официальным данным ГУВД Мингорисполкома, в столице арестованы около 100 человек.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны», - говорится к сообщении ведомства.

Столичное ГУВД заявило, что силовики продолжают искать граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. Поданным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. 

Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе протестной акции в воскресенье 20 декабря в Минске задержали 152 человека. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
 
Новости дня
Новости общества
 
Снег на Рождество и почти всю неделю. Погода в Могилеве в ближайшие дни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика