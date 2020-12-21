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Музей истории Великой Отечественной войны подготовил новогоднюю программу
21.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовогодний интерактивный квест Музей истории Великой Отечественной войны подготовил для ребят и взрослых. Это и путешествие по лабиринтам музейных залов, и разгадывание таинственные шифров, чтобы спасти Деда Мороза и Снегурочку. Колорит празднику добавят хоровод у елки и подвижные игры на открытой площадке у самолета.
А 6 января в музее состоится и благотворительная новогодняя программа.
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Новогодний интерактивный квест Музей истории Великой Отечественной войны подготовил для ребят и взрослых. Это и путешествие по лабиринтам музейных залов, и...
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