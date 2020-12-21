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Музей истории Великой Отечественной войны подготовил новогоднюю программу

21.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новогодний интерактивный квест Музей истории Великой Отечественной войны подготовил для ребят и взрослых. Это и путешествие по лабиринтам музейных залов, и разгадывание таинственные шифров, чтобы спасти Деда Мороза и Снегурочку.  Колорит празднику добавят хоровод у елки и подвижные игры на открытой площадке у самолета. 

А 6 января в музее состоится и благотворительная новогодняя программа.

 
 
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Новогодний интерактивный квест Музей истории Великой Отечественной войны подготовил для ребят и взрослых. Это и путешествие по лабиринтам музейных залов, и...
 
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