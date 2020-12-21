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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ограничения в правилах выезда за границу, связанные с коронавирусом, вступили в силу с сегодняшнего дня Меры распространяются на автодорожные пункты пропуска, железнодорожные вокзалы, станции упрощенного пропуска, а также на речные порты и не касаются...

Меры распространяются на автодорожные пункты пропуска, железнодорожные вокзалы, станции упрощенного пропуска, а также на речные порты и не касаются авиаперелетов. Гражданам запретят выезд, если он не связан с рабочими командировками, дипмиссиями, учебой и экстренными поводами. Иностранцам, которые прибывают в Беларусь, необходимо иметь при себе справку с отрицательным тестом на COVID.