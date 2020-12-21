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Ограничения в правилах выезда за границу, связанные с коронавирусом, вступили в силу с сегодняшнего дня
21.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеры распространяются на автодорожные пункты пропуска, железнодорожные вокзалы, станции упрощенного пропуска, а также на речные порты и не касаются авиаперелетов. Гражданам запретят выезд, если он не связан с рабочими командировками, дипмиссиями, учебой и экстренными поводами. Иностранцам, которые прибывают в Беларусь, необходимо иметь при себе справку с отрицательным тестом на COVID.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: "Белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь через наземные и воздушные пункты пропуска из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, внесенных Минздравом в перечень, обязаны находиться в самоизоляции 10 календарных дней со дня прибытия в страну и до истечения этого срока не могут выехать из Беларуси. В случае документального подтверждения транзитного проезда по Беларуси в 24-часовой срок ни справка, ни самоизоляция от иностранцев не требуются. Если транзит превысит 24 часа, пропуск через границу возможен только при наличии медицинского документа".
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Ограничения в правилах выезда за границу, связанные с коронавирусом, вступили в силу с сегодняшнего дня
Меры распространяются на автодорожные пункты пропуска, железнодорожные вокзалы, станции упрощенного пропуска, а также на речные порты и не касаются...
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