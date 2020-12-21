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А. Мясников о белорусской медицине
21.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтратегия Беларуси по борьбе с COVID является уникальной и успешной. Таким мнением с нашим телеканалом поделился известный российский врач Александр Мясников. По словам эксперта, белорусская медицина, опираясь на многолетний опыт,показала готовность к чрезвычайным ситуациям.
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Стратегия Беларуси по борьбе с COVID является уникальной и успешной. Таким мнением с нашим телеканалом поделился известный российский врач Александр Мясников. По...
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