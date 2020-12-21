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Что осталось от былого величия атомного центра Прибалтики? Почему решение о закрытии Игналины называют самоубийством? Об этом в "Понятной политике"
21.12.2020 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВильнюс продолжает истерить по поводу Белорусской АЭС. Подобное поведение становится понятным, если посмотреть, как живет, а скорее выживает некогда перспективный город атомщиков возле Игналинской АЭС - Висагинас.
АЭС здесь закрыли в начале двухтысячных по требованию Евросоюза взамен на вступление в ЕС. Люди массово уезжают, квартиры продаются по бросовым ценам. Что осталось от былого величия атомного центра Прибалтики? Почему решение о закрытии Игналины называют самоубийством и что думают о Белорусской АЭС сами жители? В
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Что осталось от былого величия атомного центра Прибалтики? Почему решение о закрытии Игналины называют самоубийством? Об этом в "Понятной политике"
Вильнюс продолжает истерить по поводу Белорусской АЭС. Подобное поведение становится понятным, если посмотреть, как живет, а скорее выживает некогда...
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