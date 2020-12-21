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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что осталось от былого величия атомного центра Прибалтики? Почему решение о закрытии Игналины называют самоубийством? Об этом в "Понятной политике" Вильнюс продолжает истерить по поводу Белорусской АЭС. Подобное поведение становится понятным, если посмотреть, как живет, а скорее выживает некогда...

Вильнюс продолжает истерить по поводу Белорусской АЭС. Подобное поведение становится понятным, если посмотреть, как живет, а скорее выживает некогда перспективный город атомщиков возле Игналинской АЭС - Висагинас.АЭС здесь закрыли в начале двухтысячных по требованию Евросоюза взамен на вступление в ЕС. Люди массово уезжают, квартиры продаются по бросовым ценам. Что осталось от былого величия атомного центра Прибалтики? Почему решение о закрытии Игналины называют самоубийством и что думают о Белорусской АЭС сами жители? Впрогуляемся по улицам Висагинаса и выслушаем мнения блогеров, экспертов, атомщиков и простых горожан. Смотрите сегодня после