Дожди, немного снега и тепло. Какой будет погода в Гродно на новой короткой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На этой короткой рабочей неделе в Гродно дождливо, немного снежно и пасмурно, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник облачно, но без осадков. Днем до +2 °С.

Во вторник — пасмурно. Утром и вечером — мокрый снег. Днем до +2 °С.

В среду ожидается сплошная облачность и дожди. Днем до +5 °С.

В четверг сплошная облачность и мокрый снег. Ночью — туман. Днем — до +3 °С.

Хорошей вам недели, друзья!

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