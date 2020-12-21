ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дожди, немного снега и тепло. Какой будет погода в Гродно на новой короткой рабочей неделе

21.12.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой короткой рабочей неделе в Гродно дождливо, немного снежно и пасмурно, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник облачно, но без осадков. Днем до +2 °С.

Во вторник — пасмурно. Утром и вечером — мокрый снег. Днем до +2 °С.

В среду ожидается сплошная облачность и дожди. Днем до +5 °С.

В четверг сплошная облачность и мокрый снег. Ночью — туман. Днем — до +3 °С.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой короткой рабочей неделе в Гродно дождливо, немного снежно и пасмурно.
 
Новости дня
Новости общества
 
В нескольких домах на улице Петра Глебки нет горячей и холодной воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика