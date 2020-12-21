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Дожди, немного снега и тепло. Какой будет погода в Гродно на новой короткой рабочей неделе
21.12.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой короткой рабочей неделе в Гродно дождливо, немного снежно и пасмурно,
В понедельник облачно, но без осадков. Днем до +2 °С.
Во вторник — пасмурно. Утром и вечером — мокрый снег. Днем до +2 °С.
В среду ожидается сплошная облачность и дожди. Днем до +5 °С.
В четверг сплошная облачность и мокрый снег. Ночью — туман. Днем — до +3 °С.
Хорошей вам недели, друзья!
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На этой короткой рабочей неделе в Гродно дождливо, немного снежно и пасмурно.
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