В нескольких домах на улице Петра Глебки нет горячей и холодной воды

Источник материала: Tut.by

В нескольких домах на улице Петра Глебки сейчас проблемы с водой: нет ни горячей, ни холодной. Узнали, с чем это связано.



Прорыв трубопровода. Фото: читатель TUT.BY

В нескольких домах по улице Петра Глебки со вчерашнего вечера нет ни горячей, ни холодной воды, сообщили местные жители. Такая ситуация в доме № 98 и по нескольким соседним адресам.

Все это связано с повреждением трубопровода, его сейчас устраняют, объяснили в справочной «Минскводоканала».

— На месте стоят бочки с питьевой водой. Сейчас решается вопрос — возможно, сначала получится пустить в дома горячую воду.



Фото: читатель TUT.BY