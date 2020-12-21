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В нескольких домах на улице Петра Глебки нет горячей и холодной воды

21.12.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нескольких домах на улице Петра Глебки сейчас проблемы с водой: нет ни горячей, ни холодной. Узнали, с чем это связано.


Прорыв трубопровода. Фото: читатель TUT.BY

В нескольких домах по улице Петра Глебки со вчерашнего вечера нет ни горячей, ни холодной воды, сообщили местные жители. Такая ситуация в доме № 98 и по нескольким соседним адресам.

Все это связано с повреждением трубопровода, его сейчас устраняют, объяснили в справочной «Минскводоканала».

— На месте стоят бочки с питьевой водой. Сейчас решается вопрос — возможно, сначала получится пустить в дома горячую воду.


Фото: читатель TUT.BY

 
 
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В нескольких домах на улице Петра Глебки сейчас проблемы с водой: нет ни горячей, ни холодной. Узнали, с чем это связано.
 
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