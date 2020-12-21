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19 обвиняемых, 37 подозреваемых. В Бресте продолжается расследование уголовного дела о протестном хороводе

21.12.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте продолжается расследование уголовного дела о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в сентябре, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций). Из них девять находятся под подпиской о невыезде, а один под домашним арестом. Все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет с различным уровнем образования и социальным положением.

Расследование уголовного дела в отношении еще 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Устанавливаются другие участники противоправных действий.

Напомним, во время акции протеста 13 сентября демонстранты вышли на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Демонстранты пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, нарушения в работе транспорта в результате противоправных действий составили:

  • ограничение движения транспортных средств с 16.20 до 17.45 по проспекту Машерова от улицы Ленина до Кобринского путепровода; с 16.45 до 17.25 по бульвару Космонавтов от улицы Буденного до проспекта Машерова, по бульвару Шевченко от Набережной Ф. Скорины до проспекта Машерова;
  • остановлено движение маршрутов КУТП «Троллейбусный парк», в результате чего общий простой составил более 29 часов;
  • остановлено движение маршрутов и сорвано 2 рейса городского автобусного транспорта ОАО «Брестский автобусный парк», в результате чего общий простой составил более 5 часов и не выполнено более 26 км пробега;
  • остановлено движение двух маршрутов экспрессного сообщения городских перевозок пассажиров в регулярном сообщении на 5 минут.

Кроме того, время работы трех торговых киосков и одного ресторана сократили на различное время.

 
Теги: Брест
 
 
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