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19 обвиняемых, 37 подозреваемых. В Бресте продолжается расследование уголовного дела о протестном хороводе
21.12.2020 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте продолжается расследование уголовного дела о
В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций). Из них девять находятся под подпиской о невыезде, а один под домашним арестом. Все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет с различным уровнем образования и социальным положением.
Расследование уголовного дела в отношении еще 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Устанавливаются другие участники противоправных действий.
Напомним, во время акции протеста 13 сентября демонстранты вышли на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Демонстранты пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.
По данным следствия, нарушения в работе транспорта в результате противоправных действий составили:
Кроме того, время работы трех торговых киосков и одного ресторана сократили на различное время.
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19 обвиняемых, 37 подозреваемых. В Бресте продолжается расследование уголовного дела о протестном хороводе
Уголовное дело в отношении 10 обвиняемых передано в прокуратуру.
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