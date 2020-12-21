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МАРТ предложил частично снять запрет на торговлю пиротехникой
21.12.2020 12:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Бытовые пиротехнические изделия могут вернуться в оптовую и розничную продажу, но приобрести их в интернет-магазинах будет нельзя, об этом Sputnik сообщили министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
МАРТ внес в Совет министров проект постановления, которое частично снимает ограничения на реализацию пиротехнических изделий. В частности, пиротехники 1 класса опасности: бенгальских огней, хлопушек, тортовых свечей (фонтаны холодного огня). Также в продажу могут вернуться пиротехника технического назначения, которую используют субъекты в хозяйственной деятельности.
Оборот пиротехники
За время действия ограничений МАРТ провел мониторинг порядка 90 торговых объектов. Фактов нарушения запрета на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями не установлено. Вместе с тем, за нарушение правил торговли и оказания услуг населению, а также нарушение законодательства о рекламе виновникам были выписаны административные протоколы.
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В свободную продажу вернутся бенгальские огни, хлопушки и тортовые свечи, торговля которыми была ограничена в августе.
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