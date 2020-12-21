МАРТ предложил частично снять запрет на торговлю пиротехникой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Бытовые пиротехнические изделия могут вернуться в оптовую и розничную продажу, но приобрести их в интернет-магазинах будет нельзя, об этом Sputnik сообщили министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

МАРТ внес в Совет министров проект постановления, которое частично снимает ограничения на реализацию пиротехнических изделий. В частности, пиротехники 1 класса опасности: бенгальских огней, хлопушек, тортовых свечей (фонтаны холодного огня). Также в продажу могут вернуться пиротехника технического назначения, которую используют субъекты в хозяйственной деятельности.

Оборот пиротехники был ограничен постановлением от 11 августа 2020 года.

За время действия ограничений МАРТ провел мониторинг порядка 90 торговых объектов. Фактов нарушения запрета на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями не установлено. Вместе с тем, за нарушение правил торговли и оказания услуг населению, а также нарушение законодательства о рекламе виновникам были выписаны административные протоколы.

Читайте также:

Придется банкротиться: что говорят продавцы о запрете торговать пиротехникой

Пиротехники взорвали аварийное здание под Оршей – видео