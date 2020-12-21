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Великое соединение Юпитера и Сатурна увидят белорусы

21.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление (конечно, если разойдутся облака). Увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет невооруженным взглядом с 17:35 до 18:30. Такое событие бывает раз в 800 лет. Кстати, если использовать оптический прибор, глазу предстанут невероятные космические красоты. 
 
 
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Сегодня  мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление (конечно, если разойдутся облака). Увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет...
 
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