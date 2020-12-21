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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Великое соединение Юпитера и Сатурна увидят белорусы Сегодня мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление (конечно, если разойдутся облака). Увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет...

Сегодня мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление (конечно, если разойдутся облака). Увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет невооруженным взглядом с 17:35 до 18:30. Такое событие бывает раз в 800 лет. Кстати, если использовать оптический прибор, глазу предстанут невероятные космические красоты.