|
Великое соединение Юпитера и Сатурна увидят белорусы
21.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление (конечно, если разойдутся облака). Увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет невооруженным взглядом с 17:35 до 18:30. Такое событие бывает раз в 800 лет. Кстати, если использовать оптический прибор, глазу предстанут невероятные космические красоты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление (конечно, если разойдутся облака). Увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)