ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Большой праздник для ребят из Белорусского детского хосписа

21.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

До Нового года осталось 10 дней. Марафон добрых дел охватывает все больше деток. Накануне поздравляли ребят из Белорусского детского хосписа.  Для мальчиков и девочек с тяжелыми заболеваниями устроили большой праздник. В боровлянском дворике собрались более сотни малышей и подростков. Всего под опекой Республиканского детского хосписа находится около 450 детей. Круглый год им оказывают  помощь и каждый год устраивают торжества под Новый год.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До Нового года осталось 10 дней. Марафон добрых дел охватывает все больше деток. Накануне поздравляли ребят из Белорусского детского хосписа.  Для мальчиков и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ограничения в правилах выезда за границу, связанные с коронавирусом, вступили в силу с сегодняшнего дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика