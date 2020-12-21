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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большой праздник для ребят из Белорусского детского хосписа До Нового года осталось 10 дней. Марафон добрых дел охватывает все больше деток. Накануне поздравляли ребят из Белорусского детского хосписа. Для мальчиков и...

До Нового года осталось 10 дней. Марафон добрых дел охватывает все больше деток. Накануне поздравляли ребят из Белорусского детского хосписа. Для мальчиков и девочек с тяжелыми заболеваниями устроили большой праздник. В боровлянском дворике собрались более сотни малышей и подростков. Всего под опекой Республиканского детского хосписа находится около 450 детей. Круглый год им оказывают помощь и каждый год устраивают торжества под Новый год.