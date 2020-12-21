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Большой праздник для ребят из Белорусского детского хосписа
21.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо Нового года осталось 10 дней. Марафон добрых дел охватывает все больше деток. Накануне поздравляли ребят из Белорусского детского хосписа. Для мальчиков и девочек с тяжелыми заболеваниями устроили большой праздник. В боровлянском дворике собрались более сотни малышей и подростков. Всего под опекой Республиканского детского хосписа находится около 450 детей. Круглый год им оказывают помощь и каждый год устраивают торжества под Новый год.
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До Нового года осталось 10 дней. Марафон добрых дел охватывает все больше деток. Накануне поздравляли ребят из Белорусского детского хосписа. Для мальчиков и...
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