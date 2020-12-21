ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минздраве новые первый замминистра и замминистра

21.12.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Елена Богдан станет первым заместителем министра здравоохранения, а Дмитрий Чередниченко — заместителем министра. Александр Лукашенко дал согласие на назначения, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Ранее Елена Богдан была заместителем министра здравоохранения, а Дмитрий Чередниченко — первым заместителем председателя Комитета по здравоохранению Мингориспоклома.

Будет дополнено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елена Богдан станет первым заместителем министра здравоохранения, а Дмитрий Чередниченко - заместителем министра. Александр Лукашенко дал согласие на такие...
 
Новости дня
Новости общества
 
МАРТ предложил частично снять запрет на торговлю пиротехникой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика