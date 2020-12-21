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В Минздраве новые первый замминистра и замминистра
21.12.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елена Богдан станет первым заместителем министра здравоохранения, а Дмитрий Чередниченко — заместителем министра. Александр Лукашенко дал согласие на назначения,
Ранее Елена Богдан была заместителем министра здравоохранения, а Дмитрий Чередниченко — первым заместителем председателя Комитета по здравоохранению Мингориспоклома.
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Елена Богдан станет первым заместителем министра здравоохранения, а Дмитрий Чередниченко - заместителем министра. Александр Лукашенко дал согласие на такие...
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