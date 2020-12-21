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Фотографа «Нашай Нівы» арестовали на семь суток

21.12.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотографа «Нашай Нівы» Шуру Пилипович-Сущиц заочно осудили за работу на воскресном марше 15 ноября. Сейчас фоторепортер находится в ИВС на Окрестина, сообщает телеграм-канал издания. За решеткой она проведет 7 суток.


Фото: страница во «ВКонтакте» Шуры Пилипович-Сущиц

15 ноября проходил марш в память о Романе Бондаренко.

— Тады Шуру затрымалі на «Пушкінскай», калі яна толькі паспела дастаць фотаапарат, адвезлі ў Першамайскае РУУС, дзе склалі пратакол за ўдзел у «несанкцыянаванай акцыі», — сообщает «Наша Ніва». — Да позняй ночы яна прасядзела ў міліцыі, і ў 5.30 яе адпусцілі, забраўшы тэхніку.

Спустя несколько дней Шуру Пилипович-Сущиц судили. Как выяснилось позже, повестку ей выписали не на тот день, поэтому на процесс фотограф не попала. Несмотря на это, судья Первомайского суда Минска Анастасия Лейковская назначила ей семь суток ареста. Девушка попробовала обжаловать данное решение в Минском городском суде. Однако там согласились с решением Первомайского суда.

В понедельник, 21 декабря, Шуру Пилипович-Сущиц забрали в ИВС на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотографа «Нашай Нівы» Шуру Пилипович-Сущиц заочно осудили за работу на воскресном марше 15 ноября. Сейчас фоторепортер находится в ИВС на Окрестина, сообщает...
 
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