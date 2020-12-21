Какой будет погода в стране на неделе

Источник материала: Tut.by

В первой половине недели погода Беларуси будет находиться во власти атмосферных фронтов, перемещающихся один за одним с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь, местами — гололед. Температурный фон будет по-прежнему повышенный. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во вторник, 22 декабря, местами небольшие, днем по западу страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1°С, максимальная днем — −3…+3°С.

В среду, 23 декабря, временами осадки (мокрый снег, дождь). Местами по стране слабый гололед, на дорогах гололедица, по востоку усиление ветра порывами

до 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6°С, максимальная днем

−2…+4°С; в юго-западных районах ночью +1…3°С, днем +5…6°С.

В четверг и пятницу через территорию нашей страны будет смещаться циклон «Грета», который сейчас набирает силы над Британскими островами. Он обусловит во многих районах нашей страны осадки в виде мокрого снега, по югу страны с дождем.

В четверг, 24 декабря, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, максимальная днем — −1…+6°С.

В пятницу, 25 декабря, на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, по южной половине с дождем). На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток −3…+4°С.

Температурный фон немного понизится только в конце недели.