Жена политзаключенного Игоря Лосика остановила голодовку

Источник материала: Tut.by

Жена политзаключенного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, которая начала голодовку 15 декабря, объявила о приостановке голодовки. Об этом она сообщила в своем Instagram. Сам Игорь Лосик при этом продолжает голодать.



Дарья и Игорь Лосики. Фото: Instagram @finka1991

«Я вынужденная остановить голодовку. После многочисленных интервью и видеообращений на нашу семью началось сильнейшее давление. Мой муж Игорь останавливаться не планирует. Дальнейших комментариев пока не будет. Надеюсь на ваше понимание и прошу простить меня, если не оправдала чьих-то ожиданий. Всем большое спасибо за ту бешеную поддержку, что я получила…» — написала жена политзаключенного в посте.

Мы обратились к Дарье Лосик за комментарием, однако она отказалась рассказывать подробности:

— Думаю, что в скором времени все расскажу сама, — ответила она.