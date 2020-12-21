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Жена политзаключенного Игоря Лосика остановила голодовку
21.12.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жена политзаключенного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, которая начала голодовку 15 декабря, объявила о приостановке голодовки. Об этом она
«Я вынужденная остановить голодовку. После многочисленных интервью и видеообращений на нашу семью началось сильнейшее давление. Мой муж Игорь останавливаться не планирует. Дальнейших комментариев пока не будет. Надеюсь на ваше понимание и прошу простить меня, если не оправдала чьих-то ожиданий. Всем большое спасибо за ту бешеную поддержку, что я получила…» — написала жена политзаключенного в посте.
Мы обратились к Дарье Лосик за комментарием, однако она отказалась рассказывать подробности:
— Думаю, что в скором времени все расскажу сама, — ответила она.
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Дарья Лосик сказала, что это связано с беспрецедентным давлением на семью.
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