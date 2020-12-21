ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве вручат премии лучшим инициативам 2020 года - их вы точно знаете

21.12.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве во второй раз пройдет церемония награждения лучших инициатив 2020 года. Вручение премии в области общественного активизма «Пра нас» пройдет 23 декабря, и попасть на нее можно только по предварительной регистрации.


Статуэтки лучшим инициативам 2019 года. Фото: Центр городских инициатив

Награду будут вручать по итогам уходящего года за вклад в развитие Могилева в различных сферах общественного активизма: медиа, экология, спорт, культура и других. По сути, премия «Пра нас» — первая и единственная в своем роде премия про Могилев и могилевчан, считают организаторы — Центр городских инициатив.

«Основная цель премии — отметить и показать жителям города, что среди нас есть активные и креативные инициативы и люди, которые своими усилиями меняют в
лучшую сторону город, его культуру. Надеемся, что все вдохновятся примером
активизма и также начнут менять мир вокруг себя», — отмечают организаторы.

Так, за 7 лет Центр городских инициатив выпустил более 100 человек из Школы городских инициатив «Теплица». И выпускники реализовали около 40 различных проектов. Самые известные из них — ночные экскурсии, проект «Кино под открытым небом», фестиваль «Горячий фест» и др.

Попасть на вручение премии за 2020 год можно по предварительной регистрации тут. Количество мест ограничено, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования обязательны.

Церемония вручения наград пройдет по адресу: улица Ленинская, 41 (2-й этаж) в «Читайбурге». Сбор гостей — в 18.30, начало церемонии — в 19.00.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы попасть на церемонию, нужно зарегистрироваться.
 
Новости дня
Новости общества
 
В МВД начала работать система учета участников протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика