В Могилеве вручат премии лучшим инициативам 2020 года - их вы точно знаете

Источник материала: Tut.by

В Могилеве во второй раз пройдет церемония награждения лучших инициатив 2020 года. Вручение премии в области общественного активизма «Пра нас» пройдет 23 декабря, и попасть на нее можно только по предварительной регистрации.



Статуэтки лучшим инициативам 2019 года. Фото: Центр городских инициатив

Награду будут вручать по итогам уходящего года за вклад в развитие Могилева в различных сферах общественного активизма: медиа, экология, спорт, культура и других. По сути, премия «Пра нас» — первая и единственная в своем роде премия про Могилев и могилевчан, считают организаторы — Центр городских инициатив.

«Основная цель премии — отметить и показать жителям города, что среди нас есть активные и креативные инициативы и люди, которые своими усилиями меняют в

лучшую сторону город, его культуру. Надеемся, что все вдохновятся примером

активизма и также начнут менять мир вокруг себя», — отмечают организаторы.

Так, за 7 лет Центр городских инициатив выпустил более 100 человек из Школы городских инициатив «Теплица». И выпускники реализовали около 40 различных проектов. Самые известные из них — ночные экскурсии, проект «Кино под открытым небом», фестиваль «Горячий фест» и др.

Попасть на вручение премии за 2020 год можно по предварительной регистрации тут . Количество мест ограничено, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования обязательны.

Церемония вручения наград пройдет по адресу: улица Ленинская, 41 (2-й этаж) в «Читайбурге». Сбор гостей — в 18.30, начало церемонии — в 19.00.