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В Могилеве вручат премии лучшим инициативам 2020 года - их вы точно знаете
21.12.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве во второй раз пройдет церемония награждения лучших инициатив 2020 года. Вручение премии в области общественного активизма «Пра нас» пройдет 23 декабря, и попасть на нее можно только по предварительной регистрации.
Награду будут вручать по итогам уходящего года за вклад в развитие Могилева в различных сферах общественного активизма: медиа, экология, спорт, культура и других. По сути, премия «Пра нас» — первая и единственная в своем роде премия про Могилев и могилевчан, считают организаторы — Центр городских инициатив.
«Основная цель премии — отметить и показать жителям города, что среди нас есть активные и креативные инициативы и люди, которые своими усилиями меняют в
Так, за 7 лет Центр городских инициатив выпустил более 100 человек из Школы городских инициатив «Теплица». И выпускники реализовали около 40 различных проектов. Самые известные из них — ночные экскурсии, проект «Кино под открытым небом», фестиваль «Горячий фест» и др.
Попасть на вручение премии за 2020 год можно по предварительной регистрации
Церемония вручения наград пройдет по адресу: улица Ленинская, 41 (2-й этаж) в «Читайбурге». Сбор гостей — в 18.30, начало церемонии — в 19.00.
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