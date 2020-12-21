В МВД начала работать система учета участников протестов

Единую информационную систему учета участников несанкционированных массовых мероприятий запустило министерство внутренних дел Беларуси.

Об этом сообщил представитель МВД в эфире «Беларусь 1» 20 декабря.

Он отметил, что решение о создании единой базы данных по всей Беларуси было принято после выборов 9 августа.

Система позволяет вести учет информации о лицах, которые принимали участие в несанкционированных акциях, «были задержаны либо идентифицированы» на них. Эту информацию правоохранительные органы будут использовать для работы в дальнейшем, сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

По его словам, система работает круглосуточно, отслеживаются «общественные места, основные точки, площади», где проходили акции. В единой информационной системе – участники акций, пользователи чатов, админы телеграм-каналов. В базе указаны пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения человека.

«В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административному кодексу», - заявил первый заместитель главы МВД - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

В сюжете сообщили, что в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой: контроль (это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам); учет (социальный портрет картотеки); статистика (система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков)».

В Беларуси более четырех месяцев проходят акции протеста, которые начались после выборов 9 августа. Акции жестоко подавляются силовиками, есть доказательства пыток и издевательств.