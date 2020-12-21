Призывная кампания продлена. Минобороны о тех, кто успеет пополнить ряды новобранцев в 2020-м

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Александр Лукашенко подписал указ, продлевающий осенний призыв до 1 января 2021 года. В Министерстве обороны пояснили , кто из молодых людей в этом году еще успеет пополнить ряды новобранцев.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Причина продления призывной кампании — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

— Не все призывники успели пройти медицинское освидетельствование: многие лечебные учреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID-19, в связи с этим — обследования, консультации врачей-специалистов для граждан откладывались и переносились. Этот процесс необходимо завершить, — поясняет Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил. — Есть и определенное количество граждан, в отношении которых были приняты решения призывных комиссий о призыве, однако они заболели и предоставили в военные комиссариаты листы нетрудоспособности, некоторые находились на самоизоляции — конечно, отправка в войска для этих граждан отложилась.

По словам Андрея Мурашова, призывную компанию планируют завершить в ближайшие две недели. При этом, увеличивать количество молодых людей, которые этой осенью должны были пополнить ряды новобранцев, не будут. В ноябре, напомним, телекомпания «ВоенТВ» сообщала , что всего на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планируют направить около десяти тысяч человек. Еще около двухсот ребят должны были набрать для прохождения службы в резерве.

— Все мероприятия призыва и отправки будут проходить планово, — уточняет специалист. — Прибыв в войска, военнослужащие нового пополнения принесут Военную присягу. Срок службы для них будет исчисляться, как и для всех, со дня отправки в войска.