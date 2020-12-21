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Трое ждут суда. В УВД пояснили задержания после детского праздника в Новополоцке

21.12.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милиции региона прокомментировали инцидент в Новополоцке 20 декабря, когда после детского праздника на площади Строителей задержали Деда Мороза и других горожан. В ГОВД забрали пять человек, трое из них ждут суда, сообщает gorod214.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Милиционеры получили информацию о призывах в телеграм-каналах к участию жителей Новополоцка в несанкционированном массовом мероприятии. В месте предполагаемого сбора присутствовали люди, неоднократно привлекаемые за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, в том числе обозначившие себя протестной атрибутикой, — сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Пять человек доставили в ГОВД для разбирательства. В отношении троих составили протоколы по статье 23.34 КоАП — за ранее совершенные правонарушения. Двоих после установления личности отпустили. Остальные задержаны до суда.

Напомним, 20 декабря в Новополоцке задержали двух мужчин после детского праздника возле главной городской елки. Одного из них — Владимира, который исполнял роль Деда Мороза — позже отпустили, а доцента Полоцкого госуниверситета Виктора Якубова оставили в ГОВД.

В списках правозащитников четыре человека, которых задержали в Новополоцке 20 декабря.

 
 
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В милиции региона прокомментировали инцидент в Новополоцке 20 декабря, когда после детского праздника на площади Строителей задержали Деда Мороза и других...
 
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