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В Беларуси к концу недели похолодает

21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Непогода из Британии затронет и Беларусь. Циклон "Грета" несет осадки. Ожидается мокрый снег, дождь, сильный ветер, на дорогах гололедица. Ночью до минус 5, днем до плюс 3-6. К выходным в Беларусь начнет поступать холодный воздух северных широт и температура понизится.  
 
 
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Непогода из Британии затронет и Беларусь. Циклон "Грета" несет осадки. Ожидается мокрый снег, дождь, сильный ветер, на дорогах гололедица. Ночью до минус 5, днем до...
 
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