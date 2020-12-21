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Беларусь зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения. Как отметил Дмитрий Пиневич, сомнений в эффективности и безопасности препарата нет. Серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было. Это означает, что в ближайшее время вакцину начнут применять на территории нашей страны. Первую партию ждем в январе.
Регистрации предшествовала большая работа: изучение документов, доклинические и клинические испытания. Кстати, в последних приняли участие сто добровольцев. Первая группа получила вакцину, а вторая – плацебо. Наблюдение за участниками продолжается. Регистрация вакцины в связи с эпидобстановкой разрешена после двух фаз испытаний.
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Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения. Как отметил Дмитрий Пиневич, сомнений в эффективности и безопасности препарата нет. Серьезных или...
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