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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V" Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения. Как отметил Дмитрий Пиневич, сомнений в эффективности и безопасности препарата нет. Серьезных или...

Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения. Как отметил Дмитрий Пиневич, сомнений в эффективности и безопасности препарата нет. Серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было. Это означает, что в ближайшее время вакцину начнут применять на территории нашей страны. Первую партию ждем в январе.Регистрации предшествовала большая работа: изучение документов, доклинические и клинические испытания. Кстати, в последних приняли участие сто добровольцев. Первая группа получила вакцину, а вторая – плацебо. Наблюдение за участниками продолжается. Регистрация вакцины в связи с эпидобстановкой разрешена после двух фаз испытаний.