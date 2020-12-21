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Расследование по уголовному делу

21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уголовное дело в отношении десяти обвиняемых в активном участии в общественных беспорядках выделили в отдельное производство и передали прокурору для направления в суд. 13 сентября в Бресте на пересечении проспекта Машерова, бульваров Космонавтов и  Шевченко группа людей препятствовала движению городского транспорта и сорвала работу торговых объектов. 9 человек находятся под подпиской о невыезде, еще  один - под домашним арестом. Обвиняемые в возрасте от 20 до 40  лет. Как рассказали в Следственном комитете,  в ходе допроса  один из них пояснил, что об организации массового мероприятия узнал из телеграм-каналов, другой присоединился к колонне из любопытства. В это же время расследование уголовного дела в отношении еще 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Устанавливаются иные участники  противоправных действий.
 
Теги: Брест
 
 
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Уголовное дело в отношении десяти обвиняемых в активном участии в общественных беспорядках выделили в отдельное производство и передали прокурору для...
 
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