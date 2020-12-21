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Расследование по уголовному делу
21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУголовное дело в отношении десяти обвиняемых в активном участии в общественных беспорядках выделили в отдельное производство и передали прокурору для направления в суд. 13 сентября в Бресте на пересечении проспекта Машерова, бульваров Космонавтов и Шевченко группа людей препятствовала движению городского транспорта и сорвала работу торговых объектов. 9 человек находятся под подпиской о невыезде, еще один - под домашним арестом. Обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет. Как рассказали в Следственном комитете, в ходе допроса один из них пояснил, что об организации массового мероприятия узнал из телеграм-каналов, другой присоединился к колонне из любопытства. В это же время расследование уголовного дела в отношении еще 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Устанавливаются иные участники противоправных действий.
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Уголовное дело в отношении десяти обвиняемых в активном участии в общественных беспорядках выделили в отдельное производство и передали прокурору для...
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