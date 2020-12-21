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Ставки транспортного налога

21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня стали известны подробности по уплате транспортного налога.  Минфин опубликовал проект закона "Об изменении Налогового кодекса".

Согласно документу налог будут платить владельцы авто (физлица и организации), исходя из массы машины. Итак, до полутора тонн  сумма платежа составит 61 рубль.  Далее идет градация с увеличением массы на 250 килограммов. Всего 7 вариантов. 

Ветеранам, пенсионерам и инвалидам I и II групп предусмотрена скидка в 50 %. Отметим,  транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции. Их разошлют до 1 сентября.

 
 
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Сегодня стали известны подробности по уплате транспортного налога.  Минфин опубликовал проект закона "Об изменении Налогового кодекса". Согласно документу...
 
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