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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ставки транспортного налога Сегодня стали известны подробности по уплате транспортного налога. Минфин опубликовал проект закона "Об изменении Налогового кодекса". Согласно документу...

Сегодня стали известны подробности по уплате транспортного налога. Минфин опубликовал проект закона "Об изменении Налогового кодекса".Согласно документу налог будут платить владельцы авто (физлица и организации), исходя из массы машины. Итак, до полутора тонн сумма платежа составит 61 рубль. Далее идет градация с увеличением массы на 250 килограммов. Всего 7 вариантов.Ветеранам, пенсионерам и инвалидам I и II групп предусмотрена скидка в 50 %. Отметим, транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции. Их разошлют до 1 сентября.