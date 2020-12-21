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Ставки транспортного налога
21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня стали известны подробности по уплате транспортного налога. Минфин опубликовал проект закона "Об изменении Налогового кодекса".
Согласно документу налог будут платить владельцы авто (физлица и организации), исходя из массы машины. Итак, до полутора тонн сумма платежа составит 61 рубль. Далее идет градация с увеличением массы на 250 килограммов. Всего 7 вариантов.
Ветеранам, пенсионерам и инвалидам I и II групп предусмотрена скидка в 50 %. Отметим, транспортный налог будет уплачиваться на основании извещения налоговой инспекции. Их разошлют до 1 сентября.
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Сегодня стали известны подробности по уплате транспортного налога. Минфин опубликовал проект закона "Об изменении Налогового кодекса". Согласно документу...
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