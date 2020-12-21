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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белавиа" пока не отменяет рейсы в Лондон "Белавиа" пока не отменяет рейсы в Лондон из-за мутации Covid. Об этом СМИ заявили в пресс-службе кампании. Там также отметили, что оперативно проинформируют об...

"Белавиа" пока не отменяет рейсы в Лондон из-за мутации Covid. Об этом СМИ заявили в пресс-службе кампании. Там также отметили, что оперативно проинформируют об изменениях, если таковые произойдут. Пока же рейсы в Лондон авиакомпания выполняет по средам и воскресеньям.