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Праздник для маленьких пациентов детского онкологического центра
21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ настоящую зимнюю сказку накануне попали пациенты детского онкологического центра в Боровлянах. Хорошее настроение ребятам дарили добрый Дед Мороз и его друзья,ведь для этих деток положительные эмоции - одна из главных составляющих будущей победы над болезнью.
Все мальчики и девочки получили сладкие новогодние подарки.
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В настоящую зимнюю сказку накануне попали пациенты детского онкологического центра в Боровлянах. Хорошее настроение ребятам дарили добрый Дед Мороз и его...
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