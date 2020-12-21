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Праздник для маленьких пациентов детского онкологического центра

21.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В настоящую зимнюю сказку накануне попали пациенты детского онкологического центра в Боровлянах. Хорошее настроение ребятам дарили добрый Дед Мороз и его друзья,ведь для этих деток положительные эмоции - одна из главных составляющих будущей победы над болезнью. 

Все мальчики и девочки получили сладкие новогодние подарки. 

 
 
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В настоящую зимнюю сказку накануне попали пациенты детского онкологического центра в Боровлянах. Хорошее настроение ребятам дарили добрый Дед Мороз и его...
 
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