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Как будет работать наземный транспорт в Минске в праздники

21.12.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городской наземный транспорт в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику. Об этом сообщает «Минсктранс».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

C 25 декабря по 16 января в некоторые дни городской наземный транспорт будет работать в особом праздничном режиме. Вот что надо иметь в виду.

  • 25 декабря — автобусы и трамваи — по графику воскресного дня, троллейбусы — по графику субботы;
  • 26 декабря — автобусы, троллейбусы и трамваи — по графику субботы;
  • 27 декабря — автобусы, троллейбусы и трамваи — по графику воскресенья;
  • 1, 2, 3, 8, 10 января 2021 года — автобусы, троллейбусы и трамваи — по графику воскресенья;
  • 7 января — автобусы и трамваи — по графику воскресного дня, троллейбусы — по графику субботы;
  • 9 января — автобусы — по графику субботы, троллейбусы и трамваи — по графику воскресенья;

16 января — по графику будней.

О том, как наземный транспорт будет работать в саму новогоднюю ночь, пока не сообщается. Нет информации пока и о том, как пойдут поезда в Минском метрополитене.

 
 
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Городской наземный транспорт в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику. Об этом сообщает «Минсктранс».
 
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