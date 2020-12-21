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Как будет работать наземный транспорт в Минске в праздники
21.12.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городской наземный транспорт в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику. Об этом
C 25 декабря по 16 января в некоторые дни городской наземный транспорт будет работать в особом праздничном режиме. Вот что надо иметь в виду.
16 января — по графику будней.
О том, как наземный транспорт будет работать в саму новогоднюю ночь, пока не сообщается. Нет информации пока и о том, как пойдут поезда в Минском метрополитене.
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Городской наземный транспорт в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику. Об этом сообщает «Минсктранс».
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