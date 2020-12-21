Как будет работать наземный транспорт в Минске в праздники

Источник материала: Tut.by

Городской наземный транспорт в новогодние и рождественские праздники будет работать по особому графику. Об этом сообщает «Минсктранс».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

C 25 декабря по 16 января в некоторые дни городской наземный транспорт будет работать в особом праздничном режиме. Вот что надо иметь в виду.

25 декабря — автобусы и трамваи — по графику воскресного дня, троллейбусы — по графику субботы;

26 декабря — автобусы, троллейбусы и трамваи — по графику субботы;

27 декабря — автобусы, троллейбусы и трамваи — по графику воскресенья;

1, 2, 3, 8, 10 января 2021 года — автобусы, троллейбусы и трамваи — по графику воскресенья;

7 января — автобусы и трамваи — по графику воскресного дня, троллейбусы — по графику субботы;

9 января — автобусы — по графику субботы, троллейбусы и трамваи — по графику воскресенья;

16 января — по графику будней.

О том, как наземный транспорт будет работать в саму новогоднюю ночь, пока не сообщается. Нет информации пока и о том, как пойдут поезда в Минском метрополитене.