В Витебске задержали педофила. Известно о 12 потерпевших

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий. Потерпевшие — 12 подростков 14−15 лет, сообщает МВД.

Милиция вышла на мужчину после изобличения его переписки с подростком в соцсети — общение имело явный сексуальный подтекст.

Со своими жертвами витеблянин знакомился в соцсетях через разные аккаунты с апреля 2019 года. В октябре этого года его задержали.

Возбуждено 12 уголовных дел. Милиция устанавливает другие факты криминальной деятельности фигуранта.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности в России за аналогичные преступления.