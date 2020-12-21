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В Витебске задержали педофила. Известно о 12 потерпевших
21.12.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий. Потерпевшие — 12 подростков 14−15 лет,
Милиция вышла на мужчину после изобличения его переписки с подростком в соцсети — общение имело явный сексуальный подтекст.
Со своими жертвами витеблянин знакомился в соцсетях через разные аккаунты с апреля 2019 года. В октябре этого года его задержали.
Возбуждено 12 уголовных дел. Милиция устанавливает другие факты криминальной деятельности фигуранта.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности в России за аналогичные преступления.
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Милиция вышла на мужчину после изобличения его переписки с подростком в соцсети - общение имело явный сексуальный подтекст.
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