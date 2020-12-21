|
Тяжелый год? Вот список благотворительных акций к Новому году и Рождеству
21.12.2020 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тяжелый год — так говорят про 2020-й. Но белорусы в этом году отметились особой солидарностью. Важно продолжать поддерживать друг друга, а приближающиеся праздники — дополнительный повод. Традиционно сделали для вас подборку благотворительных акций Минска, которые проводят Белорусский Красный крест, церкви, торговые центры.
«Елки желаний» от Красного креста и не только
Белорусский Красный крест запустил кампанию «Елка желаний» — она стартовала 1 декабря и продлится до 15 января. В торговых центрах, отелях, бизнес-центрах, кинотеатрах поставили елки, на которые повесили открытки с желаниями. Можно купить подарок и передать его в инфоцентр ТЦ или сотруднику заведения. Вот
Еще вариант: перевести деньги на покупку таких подарков, сделать это можно
Кому подарки пойдут? Команда Белорусского Красного креста адресно собрала желания ребят, которые находятся в трудной ситуации, а также сама сформировала список сюрпризов — для тех, кто не загадывал желания.
«Елка добрых дел» — так называется благотворительная акция в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk. Оттуда ваши подарки попадут к воспитанникам Волковысской вспомогательной школы — интерната.
В списке возможных подарков — детские машинки, паззлы, конструкторы, творческие наборы. Подробности можно почитать
Подарок к «елке добрых дел» можно принесли с 1 декабря по 7 января.
Чудо для детей из хосписа
Не первый год собирает подарки для подопечных белорусских детских хосписов добровольческое движение храма иконы Божией Матери «Всецарица».
Нынешняя акция «В ожидании Рождественских чудес» стартовала 7 декабря, продлится до 6 января. Поучаствовать просто: надо зайти на сайт
Надо сказать, что рождественские акции это добровольческое движение проводит с 2016 года. Если в 2016-м удалось собрать 603 подарка, то в 2019-м — 1369!
Рождественские коробочки
Коробочки с подарками для детей из малообеспеченных семей и приютов собирают волонтеры из церкви Евангелия Христа, что на Старовиленской, 129.
Акция «Рождественская коробочка» продлится до 23 декабря, почти все необходимое уже собрали, но нужна помощь подопечным церкви — пожилым людям. В списке в
SOS-Детские деревни. Помогать не по праздникам, а каждый месяц
«Зажигаем звезды вместе» — так называется акция благотворительной организации SOS-Детские деревни Беларуси.
«Творить чудеса очень просто: нужно зайти на сайт проекта, выбрать понравившееся место для вашей личной звездочки, оформить ежемесячный благотворительный взнос на любую комфортную сумму и написать несколько теплых слов», —
Зажечь символическую звезду и помочь исполниться желаниям детей можно до 17 января.
Во время такой же акции в прошлом году в помощь детям загорелись 82 звездочки. Пятнадцать из них превратились в ежемесячные пожертвования,
Регулярная помощь — это значимая опора для работы SOS-Детских деревень. Деньги идут на покупку продуктов, игрушек, конструкторов, теплых вещей для детей в сложной ситуации.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тяжелый год - так говорят про 2020-й. Но белорусы в этом году отметились особой солидарностью. Важно продолжать поддерживать друг друга, а приближающиеся праздники -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)