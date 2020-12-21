Тяжелый год? Вот список благотворительных акций к Новому году и Рождеству

Источник материала: Tut.by

Тяжелый год — так говорят про 2020-й. Но белорусы в этом году отметились особой солидарностью. Важно продолжать поддерживать друг друга, а приближающиеся праздники — дополнительный повод. Традиционно сделали для вас подборку благотворительных акций Минска, которые проводят Белорусский Красный крест, церкви, торговые центры.



Фото: burst.shopify.com

«Елки желаний» от Красного креста и не только

Белорусский Красный крест запустил кампанию «Елка желаний» — она стартовала 1 декабря и продлится до 15 января. В торговых центрах, отелях, бизнес-центрах, кинотеатрах поставили елки, на которые повесили открытки с желаниями. Можно купить подарок и передать его в инфоцентр ТЦ или сотруднику заведения. Вот здесь — карта мест в Беларуси, где установлены деревья желаний (в Минске тоже есть).

Еще вариант: перевести деньги на покупку таких подарков, сделать это можно на специальном сайте .

Кому подарки пойдут? Команда Белорусского Красного креста адресно собрала желания ребят, которые находятся в трудной ситуации, а также сама сформировала список сюрпризов — для тех, кто не загадывал желания.

«Елка добрых дел» — так называется благотворительная акция в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk. Оттуда ваши подарки попадут к воспитанникам Волковысской вспомогательной школы — интерната.

В списке возможных подарков — детские машинки, паззлы, конструкторы, творческие наборы. Подробности можно почитать на сайте ТРЦ . Каждому, кто принесет подарок для детей, в торговом центре обещают сувенир — новогоднюю игрушку от белорусских дизайнеров.

Подарок к «елке добрых дел» можно принесли с 1 декабря по 7 января.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чудо для детей из хосписа

Не первый год собирает подарки для подопечных белорусских детских хосписов добровольческое движение храма иконы Божией Матери «Всецарица».

Нынешняя акция «В ожидании Рождественских чудес» стартовала 7 декабря, продлится до 6 января. Поучаствовать просто: надо зайти на сайт daridobrovolets.by , выбрать в каталоге с детскими пожеланиями подарок, купить его в магазине, купленный подарок привезти в один из пунктов приема (на Железнодорожной, 23 Г и Раковской, 26). Подробности на сайте по ссылке выше.

Надо сказать, что рождественские акции это добровольческое движение проводит с 2016 года. Если в 2016-м удалось собрать 603 подарка, то в 2019-м — 1369!

Рождественские коробочки

Коробочки с подарками для детей из малообеспеченных семей и приютов собирают волонтеры из церкви Евангелия Христа, что на Старовиленской, 129.

Акция «Рождественская коробочка» продлится до 23 декабря, почти все необходимое уже собрали, но нужна помощь подопечным церкви — пожилым людям. В списке в инстаграме проекта — жидкое мыло, порошок, сладости, взрослые памперсы и теплые носки. Все это можно приносить по адресу, указанному выше.



Фото: pixabay.com

SOS-Детские деревни. Помогать не по праздникам, а каждый месяц

«Зажигаем звезды вместе» — так называется акция благотворительной организации SOS-Детские деревни Беларуси.

«Творить чудеса очень просто: нужно зайти на сайт проекта, выбрать понравившееся место для вашей личной звездочки, оформить ежемесячный благотворительный взнос на любую комфортную сумму и написать несколько теплых слов», — рассказывают в благотворительной организации.

Зажечь символическую звезду и помочь исполниться желаниям детей можно до 17 января.

Во время такой же акции в прошлом году в помощь детям загорелись 82 звездочки. Пятнадцать из них превратились в ежемесячные пожертвования,

Регулярная помощь — это значимая опора для работы SOS-Детских деревень. Деньги идут на покупку продуктов, игрушек, конструкторов, теплых вещей для детей в сложной ситуации.

Текст будет обновляться. Если у вас есть информация о других рождественских благотворительных акциях в Минске, пишите в комментариях к этой новости.