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Мясокомбинат в Могилеве у новогодней елки поселил бычка Гаврюшу. Что с ним будет после праздников?

21.12.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На украшенной к Новому году территории перед своим офисным зданием могилевский мясокомбинат поселил теленка. Бычку 4 месяца, его зовут Гаврюша, и он — символ 2021 года по восточному календарю.


Для Гаврюши построили достаточно просторный загон с темным укромным уголком, где теленок может скрыться от внимания прохожих. И если кто-то пытается разбудить его стуком в домик, Гаврюша реагирует на это максимально равнодушно — просто спит дальше.

Могилевчане приходят с угощениями для теленка — хлебом, яблоками, морковкой. Он лакомства принимает довольно редко: сытый.



Для теленка созданы очень комфортные условия: у него всегда есть еда, свежая вода и чистая подстилка, рассказал TUT.BY главный инженер могилевского мясокомбината Олег Поворов. За состоянием здоровья Гаврюши следят специалисты. Если условия станут неподходящими для содержания теленка в этом загоне, его увезут, сказал главный инженер.

Олег Поворов добавил, что после праздников Гаврюшу кому-нибудь подарят — зоосаду, например. Но об этом еще нужно договориться.

— Точно Гаврюшу на колбасу не пустят?

— Ну что вы! Конечно нет, — заверил Олег Поворов.


Предприятия Могилева каждый год украшают территорию перед своими зданиями, и обычно живые символы наступающего года по восточному календарю были фишкой предприятия «Бабушкина крынка». В вольере под елкой в канун 2011 года у них жили кролики Творожок и Сметанка — их потом подарили могилевскому зоосаду, — а перед наступлением 2017-го — курица, петух и цыпленок.

 
Теги: Могилев
 
 
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