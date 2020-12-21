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К 40 дням с даты смерти. Жители «Площади Перемен» и соседних районов сняли ролик о Романе Бондаренко

21.12.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интернете появился короткий анимационный фильм, посвященный Роману Бондаренко. Его к 40 дням с даты смерти Романа подготовили жители «Площади перемен» и соседних районов.


Идея создать анимационный ролик в память о Романе появилась через несколько дней после его смерти, рассказывает одна из читательниц TUT.BY. Все началось со стихотворения о Романе, которое написала и выложила в один из дворовых чатов жительница «Площади перемен».

— Когда пользователи его прочли, появилась идея его «оживить». Я занимаюсь анимацией, поэтому предложила сделать анимационный ролик, — рассказывает собеседница. — Роман учил детей рисовать, в связи с этим сразу же возникла мысль, чтобы рисунки для сюжета подготовили малыши. Рисовали их мальчики и девочки с «Площади перемен» и соседних районов. Есть здесь и работы ребят из Лошицы.

Начитку стихотворения также решили доверить юным жителям района. С озвучкой, правда, все оказалось непросто. Стихотворение разделили на части. Каждый из маленьких участников должен был записать свой кусочек на диктофон и отправить авторам.

— Читать стихи на такие серьезные темы детям было сложно, — говорит собеседница. — Чтобы получить подходящую озвучку на фразы «и сразу в мир иной» или «как странно умирать», пришлось привлечь немало ребят.

Подготовка ролика заняла примерно три недели.

— Мы планировали, что все получится быстрее, но процесс затянулся. И к 40 дням со смерти Романа работа как раз была готова.

Напомним, 11 ноября Роман Бондаренко пришел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, но, к сожалению, врачи помочь не смогли, Роман скончался. Информации о возбуждении уголовного дела по факту гибели мужчины, пока нет.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи и иного лица по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Задержаны врач-анестезиолог БСМП Артем Сорокин и наш журналист Катерина Борисевич. Катерина была автором материала о том, что на момент поступления в больницу в крови Романа не было этанола. Официальные лица говорят, что он был пьян. Елена Бондаренко не имеет претензий ни к врачу, ни к журналисту.

 
Теги: Минск
 
 
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В интернете появился короткий анимационный фильм, посвященный Роману Бондаренко. Его к 40 дням с даты смерти Романа подготовили жители «Площади перемен» и соседних...
 
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