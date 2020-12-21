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К 40 дням с даты смерти. Жители «Площади Перемен» и соседних районов сняли ролик о Романе Бондаренко
21.12.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В интернете появился короткий анимационный фильм, посвященный
Идея создать анимационный ролик в память о Романе появилась через несколько дней после его смерти, рассказывает одна из читательниц TUT.BY. Все началось со стихотворения о Романе, которое написала и выложила в один из дворовых чатов жительница «Площади перемен».
— Когда пользователи его прочли, появилась идея его «оживить». Я занимаюсь анимацией, поэтому предложила сделать анимационный ролик, — рассказывает собеседница. — Роман учил детей рисовать, в связи с этим сразу же возникла мысль, чтобы рисунки для сюжета подготовили малыши. Рисовали их мальчики и девочки с «Площади перемен» и соседних районов. Есть здесь и работы ребят из Лошицы.
Начитку стихотворения также решили доверить юным жителям района. С озвучкой, правда, все оказалось непросто. Стихотворение разделили на части. Каждый из маленьких участников должен был записать свой кусочек на диктофон и отправить авторам.
— Читать стихи на такие серьезные темы детям было сложно, — говорит собеседница. — Чтобы получить подходящую озвучку на фразы «и сразу в мир иной» или «как странно умирать», пришлось привлечь немало ребят.
Подготовка ролика заняла примерно три недели.
— Мы планировали, что все получится быстрее, но процесс затянулся. И к 40 дням со смерти Романа работа как раз была готова.
Напомним, 11 ноября Роман Бондаренко пришел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом
Генеральная прокуратура
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К 40 дням с даты смерти. Жители «Площади Перемен» и соседних районов сняли ролик о Романе Бондаренко
В интернете появился короткий анимационный фильм, посвященный Роману Бондаренко. Его к 40 дням с даты смерти Романа подготовили жители «Площади перемен» и соседних...
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