Республиканский турнир по спортивным бальным танцам прошел в Минске

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Самые грациозные и статные. Кубок столицы и Кубок Беларуси по спортивным бальным танцам объединил лучших танцоров со всей Беларуси, они вышли на паркет в "Минск-Арене". За призовые места участники соревновались в четырех категориях - дети, юниоры, молодежь и взрослые. Оценивало спортсменов международное жюри. За кубки боролись более тысячи профессиональных танцоров.

Артем Сокол и Полина Киреева, участники турнира, призеры и чемпионы Беларуси по спортивным бальным танцам: "Латина состоит из пяти танцев. Это чача, самба, румба. Мы будем исполнять все пять танцев. На данный момент на конкурсе хочется показать свой лучший танец и лучший результат. Мы танцевали на чемпионате мира в 2014 году. И это был очень запоминающийся турнир. Это было в Париже и было очень круто".

Александр Козыро, председатель Белорусского республиканского танцевального союза: "Мы этими соревнованиями закрываем год и старались в течение года поддерживать мотивацию у своих спортсменов, для того, чтобы они тренировались и показывали хороший результат. Уровень наших танцоров растет постоянно, и мы будем готовиться к большим международным соревнованиям, которые, надеемся, в следующем году все-таки состоятся".

Традиционно оценивается не только хореографическое мастерство, но и язык эмоций, умение показать себя с помощью танца. Образу спортсменов также уделяется много внимания. Яркие платья, отделанные стразами и перьями, оригинальные прически, изысканные туфли на каблуках - все это обязательные атрибуты спортивных балльных танцев.

Артем Козыро, главный судья Кубка столицы и Кубка Беларуси по спортивным балльным танцам: "Главный критерий - это основной ритм. Судьи смотрят, попадает ли пара в музыку. Дальше линии - линии корпуса и линии рук. Потом идет музыкальность - это то, как пара может интерпретировать свою музыку, судьи следят за тем, как пара ее воспринимает и может передать своим танцем. Четвертый критерий - это движения. Пятый - это техника исполнения. Без нее невозможны все остальные критерии. И шестое - это то, насколько пара может ориентироваться на площадке и не сталкиваться с другими парами".

В программе не только выступления профессионалов, но и любителей танцевального искусства. Для некоторых конкурсантов это соревнование стало настоящим дебютом. На паркет вышли не только дети, но и их родители. Для тех, кто не смог поддержать любимых танцоров лично, телеканал "Беларусь 5" вел запись соревнований. Окунуться в атмосферу Кубка столицы можно завтра в 14:45.