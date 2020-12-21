Выставка елочной ретро-игрушки украсит новогодние праздники в Борисове

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Арт-галерея Центральной районной библиотеки представляет около 200 экспонатов праздничной тематики. Стеклянные фигурки животных и шары, самые первые в СССР электрические фонарики и более ста ангелов собраны в разных странах мира. Предметы для выставки передали местные коллекционеры. Самому старинному в этих витринах почти столетие. Кроме демонстрации елочных украшений на выставке предлагают тематический экскурс в историю. Это напоминание и о первой бумажной Вифлеемской звезде, сделанной в Германии в 1848 году, а также об игрушках времен Российской империи и современных новогодних украшениях.