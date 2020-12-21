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Елочные ярмарки в Минской области

21.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Елочные ярмарки заработали сегодня в Минской области. В каждом районном центре можно приобрести пушистые сосны. Их выращиванием и заготовкой занимаются лесничества. Активная торговля развернулась и в населенных пунктах вблизи столицы: в Боровлянах, Сеннице, Валерьяново. Продукция из области сегодня представлена и в столице - на торговой площадке по улице Багратиона. В ассортименте традиционно: елки, сосны, новогодние букеты, а также деревья в кадках.

Цены стартуют от 9 рублей за букет и 16 - за елку

Работать такой "зеленый маркет" будет каждый день до 31 декабря. Более подробную информацию о точках продаж и формате работы можно найти на сайтах лесохозяйственных организаций. В столице же сезон елочных базаров начнется завтра. Развернется около 80 торговых площадок.

 
 
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Елочные ярмарки заработали сегодня в Минской области. В каждом районном центре можно приобрести пушистые сосны. Их выращиванием и заготовкой занимаются...
 
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