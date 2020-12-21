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Витебская область присоединилась к республиканскому патриотическому. Молодежная инициатива направлена на сохранение исторической памяти о подвигах наших дедов в годы Великой Отечественной. Сегодня участники проекта собрались в деревне Шапуры. Здесь открылся обновленный мемориальный комплекс. В братской могиле покоятся более 17 тысяч советских воинов, которые погибли в 43-м - 44-м годах. Во время реконструкции обновили тротуарную плитку, укрепили мемориальную стену и пьедестал для возложения цветов. Расширилась и территория комплекса. К слову, деньги удалось заработать во время субботников.