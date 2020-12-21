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Витебская область присоединилась к патриотическому проекту "Память сердца"
21.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Витебская область присоединилась к республиканскому патриотическому
В северном регионе страны - около полутора тысяч памятных мест времен Великой Отечественной
Ежегодно, во время вахты памяти удается установить фамилии погибших бойцов, которые впоследствии наносят на мемориальные плиты.
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Витебская область присоединилась к республиканскому патриотическому проекту "Память сердца". Молодежная инициатива направлена на сохранение исторической памяти...
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