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Витебская область присоединилась к патриотическому проекту "Память сердца"

21.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Витебская область присоединилась к республиканскому патриотическому проекту "Память сердца". Молодежная инициатива направлена на сохранение исторической памяти о подвигах наших дедов в годы Великой Отечественной. Сегодня участники проекта  собрались в деревне Шапуры. Здесь открылся обновленный мемориальный комплекс. В братской могиле покоятся более 17 тысяч советских воинов, которые погибли в 43-м - 44-м годах. Во время реконструкции  обновили тротуарную плитку, укрепили мемориальную стену и пьедестал для возложения цветов. Расширилась и территория комплекса. К слову, деньги удалось заработать во время субботников.

В северном регионе страны - около полутора тысяч памятных мест времен Великой Отечественной

Ежегодно, во время вахты памяти удается установить фамилии погибших бойцов, которые впоследствии наносят на мемориальные плиты.
 
 
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Витебская область присоединилась к республиканскому патриотическому проекту "Память сердца". Молодежная инициатива направлена на сохранение исторической памяти...
 
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