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Прогноз погоды на 22 декабря
21.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, днем по западу скажется влияние фронтального раздела.
Внимание!22 декабря (вторник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной...
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