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Трикотажные "платья" для деревьев

21.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предпраздничный Борисов удивляет горожан не только елкой и игрушками. Старые клены возле центральной библиотеки имени Колодеева в ярких вязаных убранствах, созданных руками сотрудниц книжного заведения. Трикотажные "платья" выполнены в новомодном направлении ярнбомбинг. Это изобретение называют вязаным граффити, уличным вязанием и даже скульптурой из пряжи. Ярнбомбинг борисовские библиотекари практикуют не первый год. Своими яркими изделиями рукодельницы компенсируют небогатые краски зимы. Творческими экспериментами в стиле ярнбомбинг борисовские мастера создают праздничное настроение горожанам и так своеобразно поздравляют с наступающим Новым годом.

 
 
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Предпраздничный Борисов удивляет горожан не только елкой и игрушками. Старые клены возле центральной библиотеки имени Колодеева в ярких вязаных убранствах,...
 
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