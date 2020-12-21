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Сегодня новогодний праздник благотворительной акции "Наши дети" прошел в специализированном саду № 5 Гродно
21.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе больше белорусов присоединяются к благотворительной акции "Наши дети". Сегодня новогодний праздник прошел в специализированном саду № 5 Гродно. Здесь занимаются 173 ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения, в том числе и из детских домов города. В гости к ребятам приехала депутат Палаты представителей Елена Потапова. По ее инициативе в одной из групп установят новую мебель, необходимую для организации игровой деятельности малышей. Во время праздничного представления дети получили сладкие подарки и фрукты.
Наталья Парманчук, замзаведующего ГУО "Специальные ясли-сад № 5 г. Гродно": "Для каждого ребенка Новый год - это огромный праздник. Естественно, дети с нетерпением ждут сюрпризов под Новый год. Мы сегодня с удовольствием встречаем гостей. Сегодняшний день для детей запомнится надолго, оставит массу впечатлений до Нового года".
Напомним, акция "Наши дети" продлится в Беларуси до 10 января. За это время парламентарии побывают в детских домах, приемных семьях, центрах реабилитации и больницах, чтобы не только поздравить с Рождеством и Новым годом, но и помочь решить имеющиеся проблемы.
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Сегодня новогодний праздник благотворительной акции "Наши дети" прошел в специализированном саду № 5 Гродно
Все больше белорусов присоединяются к благотворительной акции "Наши дети". Сегодня новогодний праздник прошел в специализированном саду № 5 Гродно. Здесь...
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