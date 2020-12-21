Жителя Светлогорска осудили за комментарии в Telegram: их расценили как инструкции по участию в массовых акциях

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске вынесли приговор местному жителю за комментарии в Telegram, сообщает ranak.me.

11 августа 2020 года житель Светлогорска Сергей Мироевский разместил в Telegram-канале «Светлогорск для жизни» сообщения, которые следователи позже расценили как «инструкции по участию в групповых несанкционированных мероприятиях на территории Светлогорска, блокированию автодорог, организации засад и нападению на сотрудников милиции».





Мироевскому предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

В суде государственный обвинитель предложила назначить светлогорцу наказание в виде ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком на 3 года.

Адвокат обратил внимание суда на то, что Сергей — единственный кормилец в семье, у него на иждивении двое малолетних детей (один из них — новорожденный).

21 декабря судья Александр Володькин огласил приговор: ограничение свободы на срок два года и шесть месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа.