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Жителя Светлогорска осудили за комментарии в Telegram: их расценили как инструкции по участию в массовых акциях
21.12.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске вынесли приговор местному жителю за комментарии в Telegram,
11 августа 2020 года житель Светлогорска Сергей Мироевский разместил в Telegram-канале «Светлогорск для жизни» сообщения, которые следователи позже расценили как «инструкции по участию в групповых несанкционированных мероприятиях на территории Светлогорска, блокированию автодорог, организации засад и нападению на сотрудников милиции».
Мироевскому предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.
В суде государственный обвинитель предложила назначить светлогорцу наказание в виде ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком на 3 года.
Адвокат обратил внимание суда на то, что Сергей — единственный кормилец в семье, у него на иждивении двое малолетних детей (один из них — новорожденный).
21 декабря судья Александр Володькин огласил приговор: ограничение свободы на срок два года и шесть месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
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Жителя Светлогорска осудили за комментарии в Telegram: их расценили как инструкции по участию в массовых акциях
11 августа 2020 года житель Светлогорска Сергей Мироевский разместил в Telegram-канале «Светлогорск для жизни» сообщения, которые следователи позже расценили как...
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