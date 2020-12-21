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У Московского, Октябрьского и Партизанского РУВД Минска новые начальники

21.12.2020 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске назначили новых руководителей для некоторых подразделений милиции. Кто кем будет работать, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Приказом МВД от 17 декабря 2020 года подразделениям минской милиции назначили новых руководителей.

Полковник милиции Игорь Подвойский стал первым заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома. Раньше он был заместителем в этом же управлении.

Полковник милиции Максим Гамола стал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником криминальной милиции. До этого возглавлял Московское РУВД Минска.

Полковник милиции Дмитрий Бурдюк стал начальником Октябрьского РУВД Минска, раньше возглавлял Партизанское РУВД.

Полковник милиции Виталий Макрицкий назначен начальником Партизанского РУВД Минска. Раньше был первым заместителем начальника Октябрьского РУВД Минска — начальником криминальной милиции

Подполковник милиции Сергей Варейко назначен начальником Московского РУВД Минска. Раньше был заместителем начальника Заводского РУВД Минска — начальником милиции общественной безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске назначили новых руководителей для некоторых подразделений милиции. Кто кем будет работать, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.
 
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