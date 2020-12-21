Судят брестчан, которые 9 августа «причинили физическую боль и моральные страдания» милиционерам

Источник материала: Tut.by

Двое жителей Бреста обвиняются в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел во время акции протеста 9 августа. Первое заседание прошло 21 декабря в суде Московского района, пишет «Брестская газета» .



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Обвиняемыми по делу проходят двое брестчан — 25-летний Александр и 32-летний Михаил. Оба они ранее не были судимы, работают, холосты. До этих событий они были знакомы, но отношения не поддерживали. Им инкриминируют сопротивление сотрудникам органов внутренних дел во время акции протеста 9 августа, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Потерпевшие — два сотрудника ОВД, которые на суде показания давали измененными голосами из комнаты защиты свидетелей. В день выборов они были на службе и «находились в группе изъятия агрессивных людей из толпы».

По данным следствия, вечером 9 августа группа из нескольких молодых людей, участвовавших в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Машерова, совершила нападение на сотрудников органов внутренних дел, исполнявших служебные обязанности по охране общественного порядка. Мужчины наносили им удары руками и ногами по различным частям тела.

Обвиняемый Александр находится под стражей с 21 сентября. Его адвокат ходатайствовал о приобщении к делу его характеристики по месту жительства, где соседи отзываются о мужчине как о миролюбивом и трудолюбивом человеке.

На суде Александр рассказал, что вечером 9 августа он возвращался домой из офиса на улице Буденного и возле ЦУМа увидел большое скопление людей. Заметив там знакомых и заинтересовавшись происходящим, он пошел вместе с толпой. Около СШ № 15 шествие остановилось, дорогу ему преградили сотрудники милиции со щитами, человек 50.

По рассказам Александра, в толпе людей он распознал агрессоров, побежал к ним и попытался их успокоить, а когда вернулся на свое прежнее место, то увидел, что между «людьми в черном» (это были сотрудники милиции) и гражданскими началась потасовка.

«В тот момент я не отдавал себе отчет, что я делаю», — признался на суде Александр и добавил, что хотел прекратить драку, но в итоге попал ногой сотруднику прямо в бедро.

Свою вину в содеянном мужчина на суде полностью признал и сказал, что раскаивается.

Второй обвиняемый — Михаил — под стражей находится с 7 октября. Вечером 9 августа он оказался в центре Бреста во время велопрогулки. По его словам, припарковать велосипед возле гостиницы «Интурист» и присоединиться к толпе протестующих его вынудило перекрытое в центре города движение.

«Деваться было некуда», — заявил он в суде.

Когда именно и каким образом он замахнулся на сотрудника милиции, мужчина толком не понял. В толпе возле него была потасовка. Но то, что такой факт был, не отрицает: этот момент ему показали на видео. Правда, сам удар цели не достиг. А потому мужчина вину признает частично: применения насилия не было, была лишь его угроза.

По версии обвинения, двум сотрудникам ОВД «причинена физическая боль и моральные страдания». Сами же потерпевшие на суде заявили, что опасались за свою безопасность, поскольку силы были не равны: около 50 сотрудников милиции против больше, чем 1000 протестующих. По их словам, люди в толпе выкрикивали различные лозунги и оскорбления в их адрес. В какой-то момент возле них оказалась группа гражданских (около 20 человек) и случилась небольшая потасовка, которая длилась, по их словам, секунд 10. В результате один из потерпевших два дня прихрамывал, у него образовалась гематома и побаливало ухо. К другому физическое насилие применено не было — речь шла лишь об угрозе. Материальных претензий у потерпевших к обвиняемым нет.

Слушание дела продолжается.