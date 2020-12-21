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На Рождество по «Беларусь 1» не будет поздравления главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича
21.12.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 декабря на католическое Рождество в
24 декабря католики празднуют сочельник, а 25 декабря — Рождество Христово. Обычно по телеканалу «Беларусь 1» с поздравлением выступал митрополит — глава католической церкви, в этом году такого выступления не будет. В этот раз с утра выйдет программа с участием главы Белорусской православной церкви «Слово Митрополита Вениамина на день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».
Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько рассказал, что поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича запишут в Польше и разместят на портале catholic.by.
Праздничная имша будет транслироваться по телевидению из Могилева, ее возглавит бискуп Александр Яшевский — вспомогательный епископ католической архиепархии Минска-Могилева.
— Митрополита нет, кого записывать? Кого-то другого? Мы даже сами не хотели бы, чтобы кого-то из бискупов записывали, когда нет митрополита. Это неправильно. Наш митрополит в изгнании, и мы молимся о наискорейшем его возвращении. Раньше 25 декабря всегда была традиционная программа «Слово митрополита». И она была на большие праздники, не только на Рождество Христово, митрополит выступал именно на «Беларусь 1». Это была полноценная программа, а не полминуты поздравления, — сказал Юрий Санько.
24 декабря, в 21.45, по «Беларусь 1» будет вестись прямая трансляция праздничного богослужения на Рождество Христово. А затем в 23.45 — рождественская служба из Ватикана с участием папы Франциска.
Дозвониться в пресс-службу Белтелерадиокомпании по номерам городских телефонов не удалось.
Напомним, 31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Он гражданин Беларуси и имеет право на возвращение в страну.
Сейчас он временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, примерно в 15 км от белорусской границы. Костелом в Беларуси он руководит дистанционно.
Александр Лукашенко
Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.
Также известно, что митрополит Тадеуш Кондрусевич
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25 декабря на католическое Рождество в программе передач телеканала «Беларусь 1» нет утреннего поздравление от главы католической церкви Беларуси митрополита...
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