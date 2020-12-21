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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 12 уголовных дел по статье "Педофилия" возбуждены в Витебске Подозреваемым проходит 35-летный местный житель. Он задержан. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних (14 и 15 лет). На мужчину оперативники вышли в...

Подозреваемым проходит 35-летный местный житель. Он задержан. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних (14 и 15 лет). На мужчину оперативники вышли в ходе мониторинга глобальной паутины. Он вел переписку с подростком в интернете - общение имело явный сексуальный подтекст. Позже выяснилось, что фигурант уже был судим за аналогичные преступления в России (4 года он отсидел в тюрьме в Костромской области).Своих жертв витебчанин искал в различных интернет-аккаунтах с апреля 2019-го. В октябре этого года его задержали.