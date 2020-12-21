ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

12 уголовных дел по статье "Педофилия" возбуждены в Витебске

21.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подозреваемым проходит 35-летный местный житель. Он задержан. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних (14 и 15 лет). На мужчину оперативники вышли в ходе мониторинга глобальной паутины. Он вел переписку с подростком в интернете - общение имело явный сексуальный подтекст. Позже выяснилось, что фигурант уже был судим за аналогичные преступления в России (4 года он отсидел в тюрьме в Костромской области).
Своих жертв витебчанин искал в различных интернет-аккаунтах с апреля 2019-го. В октябре этого года его задержали.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемым проходит 35-летный местный житель. Он задержан. По данным МВД, потерпевшими оказались 12 несовершеннолетних (14 и 15 лет). На мужчину оперативники вышли в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Судят брестчан, которые 9 августа «причинили физическую боль и моральные страдания» милиционерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика