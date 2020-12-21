Лукашенко наградил бывшего и нынешнего министров здравоохранения за борьбу с COVID-19

Источник материала: Tut.by

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич — орденом Почета. Соответствующий указ подписал 21 декабря Александр Лукашенко.

— Этой награды Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси, — сообщает пресс-служба.

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1893 пациента с COVID-19, выписано 1295 пациентов, умерли — девять. Всего с начала эпидемии заболели 175 416 человек, выздоровело — 152 930, в активной фазе COVID-19 — 21 153 пациента.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1333 пациента.