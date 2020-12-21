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Лукашенко наградил бывшего и нынешнего министров здравоохранения за борьбу с COVID-19
21.12.2020 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич — орденом Почета. Соответствующий указ подписал 21 декабря Александр Лукашенко.
— Этой награды Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси, — сообщает пресс-служба.
За последние сутки в Беларуси
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1333 пациента.
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Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич - орденом Почета.
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