ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко наградил бывшего и нынешнего министров здравоохранения за борьбу с COVID-19

21.12.2020 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич — орденом Почета. Соответствующий указ подписал 21 декабря Александр Лукашенко.

— Этой награды Владимир Караник и Дмитрий Пиневич удостоены за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси, — сообщает пресс-служба.

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1893 пациента с COVID-19, выписано 1295 пациентов, умерли — девять. Всего с начала эпидемии заболели 175 416 человек, выздоровело — 152 930, в активной фазе COVID-19 — 21 153 пациента.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1333 пациента.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник награжден орденом Отечества ІІІ степени, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич - орденом Почета.
 
Новости дня
Новости общества
 
На Рождество по «Беларусь 1» не будет поздравления главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика