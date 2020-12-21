«О том, что с этим заявлением, сведений нет». Мама Бондаренко - о прослушке ее телефонных разговоров

Источник материала: Tut.by

Мама Романа Бондаренко Елена рассказала, что ни с ней, ни с ее адвокатом пока никто не связывался по поводу ее заявления о возбуждении уголовного дела в связи с прослушкой ее телефонных разговоров и их использования в репортаже Григория Азаренка, который вышел по СТВ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В Центральное РУВД 26 ноября 2020 года я подавала заявление о возбуждении уголовного дела по факту негласного ведения записи моих телефонных и других переговоров, а также по факту распространения указанной информации в СМИ. Никаких сведений, что с этим заявлением происходит, у меня нет. Со мной и моим адвокатом никто не связывается, — отметила Елена Бондаренко.

Напомним, в репортаже звучали записи телефонных разговоров, как утверждается, матери и жены Романа Бондаренко.

Елена Бондаренко отмечала, что на проведение записей телефонных разговоров не давала разрешения, что записи проводились втайне от нее, что ее личные разговоры с кем бы то ни было не могут быть записаны, а тем более размещены в свободном доступе, поскольку это противоречит требованиям национального законодательства и международных правовых актов. Елена Сергеевна считает, что подверглась ограничению основных прав и свобод, которые ей гарантированы государством, и что ни один нормативно-правовой акт в Беларуси не лишает ее права на неприкосновенность личной жизни и тайны переписки.

Как сообщала ранее БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, милиция проводит проверку по заявлению родственников Бондаренко. По ее словам, проверку проводит РУВД Центрального района Минска.

Елена Бондаренко отмечает также, что еще 16 ноября 2020 года ее адвокат Инесса Оленская подала в различные инстанции запросы, связанные с прояснением всех обстоятельств смерти сына. Однако не все на них отвечают, несмотря на то, что прошло уже больше месяца.

Также, по словам мамы Романа, служба милиции ГУВД Мингорисполкома официально отказала адвокату в предоставлении сведений о поступивших звонках на спецлинию 102 из района «Площади перемен» вечером 11 ноября 2020 года. Хотя на подобные запросы адвоката по другим делам ответы, по ее словам, всегда приходили.

Также Елена Бондаренко отметила, что отправила ходатайство в Генеральную прокуратуру, чтобы ей предоставили заключение эксперта по результатам проведенных экспертиз и исследований трупа. По ее словам, ответа пока тоже нет, хотя ей сообщали, что экспертиза проводится до 30 дней.

Напомним, вечером 12 ноября в реанимации БСМП в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко. За сутки до того неизвестные люди приехали на «Площадь перемен» срезать ленты, завязался спор с местными жителями — в итоге Романа скрутили и уволокли в микроавтобус. Кто и куда его увез, что происходило с ним после этого — до сих пор неизвестно. Но в больнице у него диагностировали такие травмы, что шансов на выживание почти не было. До сих пор нет информации о возбуждении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко, идет проверка.