Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

Источник материала: БT

Эта неделя ознаменована началом череды рождественских и новогодних праздников. Символично, что именно в это время четыре самые крупные конфессии Беларуси объединились, чтобы подписать обращение о мире. В нем, в частности, говорится:

"Единым для всех религий является понятие мира и любви к ближнему. Значит у всех нас, таких разных, есть общее, что может помочь увидеть в недоброжелателе или враждующем против нас не врага, а близкого. Добротой и любовью к Богу, единением сеется мир на земле, но прежде он поселяется в открытом и чистом от греха сердце отдельного человека.

Мудрость наших предков учит нас жить с молитвой к Богу, с почтением к родителям и старшим, с заботой о детях и нуждающихся, с уважением к ближнему и любовью к нашему общему дому".

Главы четырех конфессий призвали к прощению и примирению; забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе. Подписали обращение Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович и главный раввин Объединения иудейских религиозных общин Дойч Шнеер Заламан.