ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

21.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Эта неделя ознаменована началом череды рождественских и новогодних праздников. Символично, что именно в это время четыре самые крупные конфессии Беларуси объединились, чтобы подписать обращение о мире. В нем, в частности, говорится:

"Единым для всех религий является понятие мира и любви к ближнему. Значит у всех нас, таких разных, есть общее, что может помочь увидеть в недоброжелателе или враждующем против нас не врага, а близкого. Добротой и любовью к Богу, единением сеется мир на земле, но прежде он поселяется в открытом и чистом от греха сердце отдельного человека.

Мудрость наших предков учит нас жить с молитвой к Богу, с почтением к родителям и старшим, с заботой о детях и нуждающихся, с уважением к ближнему и любовью к нашему общему дому".

Главы четырех конфессий призвали к прощению и примирению; забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе. Подписали обращение  Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич, председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович и главный раввин Объединения иудейских религиозных общин Дойч  Шнеер Заламан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта неделя ознаменована началом череды рождественских и новогодних праздников. Символично, что именно в это время четыре самые крупные конфессии Беларуси...
 
Новости дня
Новости общества
 
«О том, что с этим заявлением, сведений нет». Мама Бондаренко - о прослушке ее телефонных разговоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика