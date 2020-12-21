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Время делать добро и дарить радость каждому, кто в этом нуждается. Особенно самым маленьким белорусам. Волшебная акция "Наши дети" продолжает праздничный марафон. Где сегодня наступила зимняя сказка, расскажет Андрей Ястребов.

Уроки, строевая и физподготовка. К Новому году этот привычный для воспитанников Могилевского кадетского училища распорядок меняется. Приходится держать еще один экзамен - бальные танцы.

Вальс, полонез. Добрая и давняя традиция кадетов - встречать новогодние праздники балом. В том числе для Павла Котова. Для которого учеба в альма-матер - время исполнения желаний.

Павел Котов, кадет 4-го курса Могилевского областного кадетского училища: "Одна мечта моя уже исполнилась - я поступил в кадетское училище. После чего была мечта попасть на кадетский бал. Наверное, моя самая большая мечта - это поступить в Университет гражданской защиты МЧС РБ".

Бал - это еще и благодарность. За подарки, с которыми ежегодно приходят на праздник - меценаты, старшие коллеги, от банковской сферы, а также Министерства спорта и туризма. Спортивный инвентарь, компьютер, денежные сертификаты - все, чтобы праздник запомнился.

Юрий Гришанов, директор Могилевского областного кадетского училища: "Несмотря на то, что наши кадеты носят форму, ходят строем, занимаются военной подготовкой - прежде всего, они дети, которые нуждаются во внимании. Тем более в преддверии такого прекрасного праздника".

Праздник пришел и в специализированный сад № 5 Гродно. Здесь занимаются дети дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и зрения. В том числе и из детских домов города. В гости к ребятам приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Потапова. По ее инициативе в одной из групп будет установлена новая мебель - стеллажи и шкафчики, необходимые для организации игровой деятельности малышей. А еще - сладкие подарки и фрукты.

Наталья Парманчук, замзаведующего ГУО "Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно": "Для каждого ребенка Новый год -это огромный праздник. Естественно, дети с нетерпением ждут сюрпризов под Новый год. Мы сегодня с удовольствием встречаем гостей. Сегодняшний день для детей запомнится надолго, оставит массу впечатлений".

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Есть очень много детских садов, много деток и все они ждут праздника. Но есть особенные дети, которым особенно хочется помочь. Хочется, конечно, пообщаться с родителями, поговорить с людьми, которые непосредственно занимаются с детками каждый день, и узнать те проблемы, в которых может быть стоит разобраться, более глубоко вникнуть, в том числе и на законодательном уровне".

Благотворительная акция "Наши дети" продлится в Беларуси до 10 января. За это время гостей примут детские дома, дома семейного типа, центры реабилитации. Праздничное настроение и, конечно же, подарки.