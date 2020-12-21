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Активная работа по сохранению истории и недопущению ее искажения выходит за рамки только одного года. Она ведется постоянно. В эти дни к патриотической акции "Память сердца" присоединилась Витебская область. Сегодня участники проекта собрались в деревне Шапуры - здесь открылся мемориальный комплекс. Память тех, кто приближал победу, почтили минутой молчания. Марина Романовская продолжит.

Открытие обновленного мемориала в деревне Шапуры

Братская могила в деревне Шапуры. Это одно из крупнейших воинских захоронений времен Великой Отечественной на территории нашей страны. Здесь покоятся более 17 тысяч советских воинов, которые погибли в 1943-1944 годах.

Патриотический проект "Память сердца" проходит во всех регионах

И сегодня к памятному для белорусов месту несут цветы, на территории мемориала зажгли лампады. Школьники, учащиеся колледжей, кадеты - именно молодежь стала инициатором патриотического проекта, к которому присоединяется все больше неравнодушных белорусов по всей стране.

"Мы должны помнить о данной трагедии и держать ее в своем сердце. Чтобы позже рассказывать нашим детям, чтобы история наша не была переписана".

"Мы, как будущие офицеры, кадеты Витебского кадетского училища, должны чтить память погибших. Мои прабабушка и прадедушка тоже воевали. И мы, как патриоты, должны гордиться нашими предками".

На мемориальных плитах - более 17 тысяч фамилий

Памятник в деревне Шапуры открыли более 60 лет назад. Здесь покоятся воины разных национальностей, которые приближали победу. Среди них и Петр Шистеров. Он погиб в неравном бою в июне 44-го, до последнего сдерживая вражескую атаку. За проявленное мужество уроженец Костромской области получил посмертное звание Героя Советского Союза.

Обновление мемориала

Во время реконструкции обновили тротуарную плитку, укрепили стену и пьедестал для возложения цветов. Расширилась и территория комплекса. К слову, деньги на обновление памятного места, удалось заработать во время субботников.

Михаил Лещинский, зампредседателя Витебского областного совета ветеранов: "Молодые люди, конечно, что-то у себя внутри переосмыслят, иначе будут относиться. И будут помнить и будут эту эстафету нести дальше. Молодежные организации для этого прилагают усилия. Но надо для этого принимать еще много усилий - надо больше в интернете работать, противодействовать вот этим ужасным нападкам".

В Витебской области около полутора тысяч мемориалов ВОВ

В северном регионе страны - около полутора тысяч памятных мест времен Великой Отечественной войны. Ежегодно во время вахты памяти удается установить фамилии погибших бойцов, которые наносят на мемориальные плиты. Память об их подвиге живет и в наших сердцах.