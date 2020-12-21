Экс-замдиректора «Могилевских электросетей», которого судят за коррупцию, говорит, что его оклеветали

Источник материала: Tut.by

Заместитель директора филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области Виктор Степаненко, которого обвиняют в коррупции на прежнем месте работы в «Могилевских элекстросетях», заявил, что его оклеветали. Свою вину он не признает, сообщает 6tv.by.



Виктор Степаненко. Фото: gosenergogaznadzor.by

«Я работал 25 лет честно. На всех уровнях я поощрялся за свою работу. А здесь меня просто оклеветали», — заявил Виктор Степенко.

По мнению следствия, Степаненко на посту замдиректора «Могилевских электросетей» по общим вопросам стал причастным к хищению в 2017 году более 82 тыс. рублей, в числе которых — незаконно назначенные премии и отчисления с них — работникам и себе.

По материалам дела, премии были начислены, несмотря на то что показатель сокращения остатков материально-товарных ценностей достигнут не был. Степаненко утверждает, что сообщал об этом директору «Могилевских электросетей» Александру Боровскому, однако это никогда не было причиной не выплачивать премии работникам, среди которых был и сам Степаненко. На сегодняшний день практически все эти премии возвращены предприятию.

С мая 2020 года 57-летний Степаненко находится под залогом в 100 базовых величин. Его судят по двум статьям УК РБ — ч. 1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК РБ.