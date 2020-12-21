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Статую генерала Роберта Ли в Вашингтоне демонтировали

22.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Власти Вирджинии демонтировали статую генерала конфедератов во время Гражданской войны в США Роберта Ли, об этом сообщил губернатор штата.

Статуя находилась в Национальном скульптурном зале в Капитолии, в столице США Вашингтоне, установлена она была 111 лет назад.

© AP / STEVE HELBER
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"Губернатор Ральф Нортэм сегодня объявил, что статуя генерала конфедератов Роберта Ли от Виргинии была убрана из Капитолия США", – говорится в сообщении властей штата.

Национальный скульптурный зал содержит изваяния, отражающие важные моменты истории каждого из штатов. Статуя Роберта Ли все это время представляла историю Вирджинии, которая во время Гражданской войны входила в состав конфедеративного Юга. Место пустым не останется – вместо генерала в зале установят известной вирджинской афроамериканской активистке Барбаре Роуз Джонс.

"Конфедерация – это символ расистской и вызывающей разногласия истории Вирджинии, нам давно пора представлять нашу историю изображениями целеустремленности, разнообразия и инклюзивности. Я очень рассчитываю увидеть, как Вирджинию в Капитолии США представляет темнокожая женщина с новаторским мышлением", - заявил губернатор штата.

В США наблюдается массовый снос памятников, так или иначе связанных с рабовладельческим Югом. Это происходит на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

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Теги: Минск
 
 
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Вместо военачальника установят статую известной вирджинской активистки, боровшейся за гражданские права, Барбаре Роуз Джонс.
 
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